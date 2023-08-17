Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже утром 17 августа опускался ниже 102 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с 2 августа.

Как свидетельствуют данные торгов, на 8:19 европейская валюта снижалась на 12 рублей (–1,05%). В свою очередь, доллар тогда же терял 0,79%, опускаясь до 93,92 рубля. Курс китайского юаня был зафиксирован на отметке в 12,784 рубля (–0,91%.).

Далее, к 8:34, евро немного замедлил снижение — до 102,12 рубля (–1,05%). Тогда как доллар терял 0,79%, опускаясь до 93,92 рубля. Юань сохранил прежнюю отметку в 12,784 рубля (–0,91%.).

Ранее, 16 августа, в ходе торгов на Московской бирже доллар опустился до 94,59 рубля, евро — 103,2. Хотя еще накануне американская валюта находилась на уровне 97 рублей, европейская —106.

Тогда же начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, комментируя «Известиям» укрепление рубля, отметил, что давление на иностранную валюту оказывают слухи о намерении властей ввести обязательства по продаже валютной выручки экспортерами. По его прогнозам, реализация этого плана может способствовать возврату курса к 80–83 рублям за доллар и 90–93 рублям за евро осенью.

14 августа в Центробанке РФ сообщили «Известиям», что не наблюдают угрозы для финансовой стабильности России на фоне ослабления курса рубля.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.