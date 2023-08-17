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Наемник получил условный срок в Южной Корее за въезд на Украину

Yonhap: наемник получил условный срок в Южной Корее за въезд на Украину
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Фото: Getty Images/Justin Heiman/Staff
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Бывший боец спецназа Южной Кореи и блогер Ли Гын приговорен к 1,6 годам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания в три года за въезд на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщило 17 августа агентство Yonhap News Agency.

Суд признал наемника виновным в нарушении закона о паспортах. Отмечается, что в феврале прошлого года МИД Кореи запретил гражданам страны поездки на Украину. Однако Гын пробыл на Украине около трех месяцев и вернулся домой из-за травмы.

Указывается также, что суд посчитал пребывание блогера на Украине и его участие в конфликте на стороне украинских боевиков риском для создания проблем у Южной Кореи.

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В марте 2022 года южнокорейские СМИ сообщали, что Ли Гын, который прибыл на Украину для участия в боевых действиях, отказывается возвращаться на родину, так как там его может ждать смертная казнь. При этом двое его сотоварищей на тот момент уже вернулись в Южную Корею и стали ожидать полицейского расследования.

Экс-боец спецназа попросил помочь ему выехать с Украины. Он пытался эвакуироваться в Польшу, однако ему отказали, так как он находился на территории Украины незаконно. В свою очередь, корейские дипломаты предупреждали, что въезд на территорию Украины запрещен, поэтому теперь паспорта нарушителей могут быть аннулированы.

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