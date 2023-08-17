«РИА Новости»: экс-пленный заявил, что СБУ заставляет сниматься в фейковых видео

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) снимают по написанным заранее текстам видео с заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России, рассказал «РИА Новости» 17 августа освобожденный из украинского плена Виктор Раидин.

Он отметил, что попал в плен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой Народной Республике, а в июне его обменяли. Сразу после пленения Раидин попал к СБУ, где наносили побои за отказы от участия в съемках дискредитирующих российские силы видеозаписей. Так, Раидина избивали несколько дней, потому что он не мог запомнить текст точно.

«Забрал от меня листок и говорит: «Всё должно выглядеть реально, максимально реалистично, то есть ты запоминай и от себя говори», но я всё равно тупил. Ну, а этот (еще один сотрудник СБУ. — Ред.) рядом стоял, затвором (на автомате. — Ред.) игрался, и говорит: «Ты меня бесишь, ты меня раздражаешь, ты бесполезный, по-моему, ты жить не хочешь», — сказал военнослужащий.

Кроме того, пленных заставляли записывать поздравления украинцев с днем рождения на камеру.

Ранее, 12 августа, пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его СБУ. По словам Реула, в 2022 году неподалеку от Копани в Херсонской области его подразделение было вынуждено отступать от приближающейся российской армии. Из-за халатности собственных командиров морпех остался на подконтрольной РФ территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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