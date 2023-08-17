Не менее 15 человек пострадали в ДТП на скоростной трассе в Японии

Не менее 15 человек пострадали в результате аварии с участием нескольких автомобилей на скоростной трассе в городе Суита японской префектуры Осака, сообщает 17 августа телеканал TV Asahi.

Около 9:00 по местному времени (03:00 мск) полицейским поступило сообщение от участника ДТП о нескольких авариях на въезде на магистраль. Отмечается, что грузовик столкнулся с автомобилем в районе пункта оплаты за проезд по трассе. По данным экстренных служб, неопасные для жизни травмы получили 11 человек.

Спустя 15 минут на расстоянии около 2 км от места первого ДТП произошло столкновение трех грузовиков и одного легкового автомобиля. В результате пострадали четыре человека, все они находятся в сознании.

На трассе из-за двух аварий образовалась пробка. Причины происшествий выясняются.

Накануне сообщалось о ДТП с участием автобуса в Боливии, в котором погибло не менее 18 человек, еще 20 пострадали. Отмечается, что авария произошла на шоссе, соединяющем Санта-Крус с Кочабамбой. Межведомственный автобус съехал с дороги на 80-м км.