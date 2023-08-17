ФСБ задержала планировавших подрыв станций связи в Красноярском крае

В Красноярском крае задержаны два человека, которые планировали подрыв станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. Об этом 17 августа сообщили в УФСБ России по региону.

«Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в г. Зеленогорске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории.

Ранее, 4 августа, управлением ФСБ России по Татарстану совместно с региональным Центром по противодействию экстремизму МВД в Казани задержан местный житель, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

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