Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным

Сдавшийся в плен российским силам украинский боевик рассказал 17 августа, как вместе с двумя сослуживцами переплыл Днепр на лодке, чтобы покинуть ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр днем, я заметил лодку. Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент», — приводит его слова «РИА Новости».

Перебежчик объяснил, что принял решение сдаться в плен из-за попустительского отношения командования. В частности, рассказал мужчина, их командир с позывным Клещ отдавал приказы, находясь в тылу. Боевики видели его лишь один раз. При этом задачи без правильного руководства украинские военные выполнить не могли, поскольку перед отправкой на фронт была лишь пятидневная подготовка.

Кроме того, солдаты были без вооружения и провианта. Как выяснилось, подвозить еду к позиции не было возможности из-за отсутствия топлива. Когда боевики больше не смогли терпеть голод, стали переплывать Днепр к российским военным.

Ранее, 10 августа, источник «Известий» рассказал, что на правом берегу Днепра в Херсонской области заградительный отряд ВСУ открыл огонь по своему же подразделению. Отмечалось, что украинские боевики отказались форсировать реку на лодках, тогда заградотряд открыл по ним огонь.

26 июля представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что семь боевиков ВСУ добровольно сдались в плен военнослужащим РФ в островной зоне на Днепре.

Еще в начале июля пленные военнослужащие ВСУ рассказали о низком моральном духе в подразделениях из-за больших потерь и плохого обеспечения. Так, Федор Миранчук рассказал, что командиры, по их словам, не умели воевать, посылали «на мясо» множество людей, которых становилось с каждым разом всё меньше.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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