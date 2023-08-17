Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже

Дальневосточные военные чекисты пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж». <…> Дальневосточными контрразведчиками, находящимися в зоне СВО, в рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий в российской части Херсонской области выявлен 54-летний гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили, что мужчина, будучи командиром отряда территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил от сотрудника украинской Службы безопасности (СБУ) задание по сбору информации военного характера.

По информации ведомства, подозреваемый производил сбор информации о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России.

Следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу возбудило уголовное дело. Также отмечается, что мужчина был задержан в уголовно-процессуальном порядке.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что в Херсонской области была пресечена деятельность группы пособников украинской армии, которые передавали противнику сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне спецоперации. Двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих в Херсонской области, по заданию ВСУ собирали и передавали противнику информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, уточнили в ведомстве. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

2 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в Тамбовской области местного жителя, собиравшегося вступить в ВСУ. Уточнялось, что подозреваемый переписывался с представителями украинского националистического формирования, вербовавшего российских граждан для участия в боевых действиях против ВС РФ, уточнили в ЦОС.