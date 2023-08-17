Туристов с детьми эвакуировали с мыса Крильон на Сахалине

Спасатели эвакуировали с мыса Крильон туристическую группу с детьми. Об этом 17 августа сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Отмечается, что эвакуацию пришлось провести из-за травмы головы у руководителя группы.

Как уточнили в ведомстве, 16 августа зарегистрированные 14 туристов, включая пятерых детей, переходили реку Ульяновку и двигались к реке Перепутье через мыс Крильон. Руководитель группы получила травму головы и запросила эвакуацию.

Прибывшие медики осмотрели пострадавшую, диагностировали удовлетворительное состояние и отсутствие угрозы жизни, после чего туристическая группа в полном составе была эвакуирована на автомобилях повышенной проходимости в город Невельск.

Ранее, 27 июля, один из участников туристической группы на острове Кунашир (Курильские острова) сорвался с обрыва. Он получил травму головы. Туриста госпитализировали экстренные службы в Южно-Курильскую центральную районную больницу.