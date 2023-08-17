Россиянам объяснили опасность включения смартфона отпечатком пальцев

Разблокирование телефона отпечатком пальцев удобно, но влечет за собой ряд проблем, прежде всего связанных с потерей личных данных. Об этом 17 августа рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Формат распознавания данных с помощью биометрии появился несколько лет назад, что было революционным явлением по сравнению со старыми возможностями блокировки, сказал эксперт. Один из плюсов такого способа активации телефона и входа в приложения — не нужно помнить цифровой пароль.

Однако, по словам Закаряна, опасность этой технологии заключается прежде всего в безопасности личных данных. Мошенники часто воруют базы данных с информацией о пользователях, взламывая телефоны и компьютеры. Отпечаток пальца возможно с легкостью скопировать, а устройства со старым сенсором могут разблокировать даже чужими пальцами, подчеркнул специалист.

«Утечка биометрических данных чревата серьезными последствиями. Она дает мошенникам новые возможности для взлома и других способов использования ваших данных, в том числе отпечатков пальцев», — предупреждает он.

Помимо этого, загрязнения, царапины и другие помехи часто влияют на систему распознавания отпечатка пальца. В таком случае пользователю всё равно придется вводить цифровой пароль, который он мог забыть при редком использовании.

Чтобы обезопасить себя и улучшить защиту информации в смартфонах, эксперт рекомендует устанавливать несколько степеней защиты, включая двухфакторную аутентификацию с отправкой sms-сообщения на телефон, что усложнит мошенникам попытки взлома устройства.

«Лучше настроить систему так, чтобы через определенное время пароль нужно было вводить обязательно — так и пользователь его не забудет в неподходящий момент, и для злоумышленников это может стать дополнительным препятствием», — заключил Закарян.

Ранее, 11 августа, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов объяснил, какие запросы смартфона лучше проигнорировать, чтобы избежать мошенников. Запрашиваемые при установке приложения данные — большой массив персональной информации, объяснил он. Не всегда следует давать разрешение на доступ к ней.