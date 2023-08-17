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Кардиотренировки могут сократить риск развития девяти видов рака на 40%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Шведские ученые из Гетеборгского университета выявили, что регулярные кардиотренировки способны сократить риск развития девяти видов рака у мужчин на 40%. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Отмечается, что для исследования были использованы данные более 1 млн призывников в возрасте от 16 до 25 лет. Участникам провели медицинское обследование, включая измерение роста, веса (ИМТ), кровяного давления, мышечной силы и уровня аэробной подготовки.

При этом порядка 365 тыс. испытуемых имели низкий уровень аэробной подготовки, 519 тыс. — умеренный уровень, 340 тысяч относились к высокому уровню. У 84 тыс. человек, что составляет около 7%, впоследствии развился по крайней мере один вид рака.

Согласно анализу статистки, призывники с низким уровнем аэробной подготовки были более склонны к ожирению, чаще злоупотребляли алкоголем, психоактивными веществами и имели родителей с более низким уровнем образования. В свою очередь, у мужчин с более высоким уровнем физической подготовки отмечался более низкий риск развития рака. В частности, вероятность рака прямой кишки была ниже на 5%, рака поджелудочной железы — на 12%, рака кишечника — на 18%, головы и шеи — на 19%, почек — на 20%, рака желудка — на 21%, злокачественной опухоли пищевода — на 39%. Также на 40% ниже был риск развития рака печени и на 42% — риск рака легких.

Результаты исследования показали, что злоупотребление кардиотренировками приводило к развитию рака предстательной железы, также повышался риск рака кожи.

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Между тем 17 августа онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, что после 45 лет риск развития злокачественных опухолей начинает возрастать.

Накануне старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета (УрФУ) Ольга Дорогина в беседе с «Известиями» заявила, что нарушение привычного хода дня, в том числе на фоне сменной работы, может быть связано не только с ухудшением эмоционального состояния, но и с сокращением продолжительности жизни, а также с повышенным риском развития ряда заболеваний, в частности рака молочной железы у женщин.

15 августа врач-онкохирург Антон Иванов рассказал, что к одному из явных симптомов развития рака относится беспричинная потеря веса. Также существуют видимые симптомы, в число которых входят кожные пятна и родинки, способные как увеличиваться в размере, так и менять свою форму и цвет. У мужчин о развитии онкологии могут говорить проблемы с мочеиспусканием, особенно часто это проявляется после 45 лет.

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