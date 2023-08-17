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Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов

Весь Ливан остался без света после отключения двух последних ТЭС из-за долгов
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Фото: AP Photo/Hassan Ammar, File
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Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщила в ночь на четверг, 17 августа, компания Électricité du Liban.

«Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени [совпадает с мск] ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание», — цитируют «РИА Новости» заявление компании.

Две тепловые электростанции, которые сейчас являются единственными станциями, снабжающими Ливан электроэнергией, суммарно производят 550 МВт. В результате отключения света вышли из строя станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры в стране.

Компания подчеркнула, что не имеет возможности держать под контролем данную ситуацию, даже несмотря на попытки ее урегулировать, а оператор ТЭС Primesouth грозился еще 11 августа отключить станции, однако после полученных от властей Ливана обещаний решить проблему выделил больше времени.

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Ранее, 28 июня, агентство Bloomberg сообщило, что Дания отложила создание «энергетического острова» в Северном море из-за того, что финансирование проекта «проблемно». В плане, утвержденном в 2021 году, отмечалось, что его возведение обойдется в $34 млрд. В министерстве климата и энергетики Дании указали, что на строительство острова уже потрачено $7 млрд, но в нынешнем виде он далек от того, чтобы приносить деньги. Кроме того, постройку объекта по текущему проекту назвали рискованной.

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