Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов

Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщила в ночь на четверг, 17 августа, компания Électricité du Liban.

«Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени [совпадает с мск] ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание», — цитируют «РИА Новости» заявление компании.

Две тепловые электростанции, которые сейчас являются единственными станциями, снабжающими Ливан электроэнергией, суммарно производят 550 МВт. В результате отключения света вышли из строя станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры в стране.

Компания подчеркнула, что не имеет возможности держать под контролем данную ситуацию, даже несмотря на попытки ее урегулировать, а оператор ТЭС Primesouth грозился еще 11 августа отключить станции, однако после полученных от властей Ливана обещаний решить проблему выделил больше времени.

Ранее, 28 июня, агентство Bloomberg сообщило, что Дания отложила создание «энергетического острова» в Северном море из-за того, что финансирование проекта «проблемно». В плане, утвержденном в 2021 году, отмечалось, что его возведение обойдется в $34 млрд. В министерстве климата и энергетики Дании указали, что на строительство острова уже потрачено $7 млрд, но в нынешнем виде он далек от того, чтобы приносить деньги. Кроме того, постройку объекта по текущему проекту назвали рискованной.