Онколог предупредил о росте риска появления рака после 45 лет

Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов 17 августа рассказал, что после 45 лет риск развития злокачественных опухолей начинает возрастать.

В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что с возрастом ткани изнашиваются, а иммунитет перестает эффективно справляться с клетками, в которых происходят мутации. В связи с этим вероятность появления онкологии повышается. По его словам, большинство пациентов с раковыми опухолями — люди старше 60 лет.

Как отметил Копосов, помимо возраста на образования злокачественных опухолей могут повлиять такие факторы, как курение, инсоляция, воздействие токсических веществ, вирусы папилломы человека и гепатита.

«То есть если, например, человек курит, то у него не разовьется моментально рак легкого. Для этого потребуются годы. Токсические вещества будут постоянно воздействовать на организм, увеличивая количество клеток с мутациями, иммунитет не справится с ними, после чего начнет развиваться раковая опухоль. То же самое касается воздействия солнечной радиации и вирусов. Например, рак шейки матки, который может возникнуть у женщин с наличием вируса папилломы человека онкогенного типа, в среднем начинает развиваться через 15–20 лет после заражения», — указал врач.

В связи с этим онколог призвал людей старше 45–50 лет проходить скрининги и следить за своим здоровьем. В частности, женщинам рекомендовано ежегодное обследование у маммолога и гинеколога, мужчинам надо посещать уролога. Также рекомендуется проходить гастроскопию и колоноскопию, а курильщикам как минимум раз в год надо делать низкодозную КТ легких.

Накануне старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета (УрФУ) Ольга Дорогина в беседе с «Известиями» заявила, что нарушение привычного хода дня, в том числе на фоне сменной работы, может быть связано не только с ухудшением эмоционального состояния, но и с сокращением продолжительности жизни, а также с повышенным риском развития ряда заболеваний, в частности рака молочной железы у женщин.

15 августа врач-онкохирург Антон Иванов рассказал, что к одному из явных симптомов развития рака относится беспричинная потеря веса. Также существуют видимые симптомы, в число которых входят кожные пятна и родинки, способные как увеличиваться в размере, так и менять свои форму и цвет. У мужчин о развитии онкологии могут говорить проблемы с мочеиспусканием, особенно часто это проявляется после 45 лет.