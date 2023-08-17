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Онколог предупредил о росте риска появления рака после 45 лет

Онколог Копосов: риск заболеть раком начинает возрастать после 45 лет
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов 17 августа рассказал, что после 45 лет риск развития злокачественных опухолей начинает возрастать.

В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что с возрастом ткани изнашиваются, а иммунитет перестает эффективно справляться с клетками, в которых происходят мутации. В связи с этим вероятность появления онкологии повышается. По его словам, большинство пациентов с раковыми опухолями — люди старше 60 лет.

Как отметил Копосов, помимо возраста на образования злокачественных опухолей могут повлиять такие факторы, как курение, инсоляция, воздействие токсических веществ, вирусы папилломы человека и гепатита.

«То есть если, например, человек курит, то у него не разовьется моментально рак легкого. Для этого потребуются годы. Токсические вещества будут постоянно воздействовать на организм, увеличивая количество клеток с мутациями, иммунитет не справится с ними, после чего начнет развиваться раковая опухоль. То же самое касается воздействия солнечной радиации и вирусов. Например, рак шейки матки, который может возникнуть у женщин с наличием вируса папилломы человека онкогенного типа, в среднем начинает развиваться через 15–20 лет после заражения», — указал врач.

В связи с этим онколог призвал людей старше 45–50 лет проходить скрининги и следить за своим здоровьем. В частности, женщинам рекомендовано ежегодное обследование у маммолога и гинеколога, мужчинам надо посещать уролога. Также рекомендуется проходить гастроскопию и колоноскопию, а курильщикам как минимум раз в год надо делать низкодозную КТ легких.

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Накануне старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета (УрФУ) Ольга Дорогина в беседе с «Известиями» заявила, что нарушение привычного хода дня, в том числе на фоне сменной работы, может быть связано не только с ухудшением эмоционального состояния, но и с сокращением продолжительности жизни, а также с повышенным риском развития ряда заболеваний, в частности рака молочной железы у женщин.

15 августа врач-онкохирург Антон Иванов рассказал, что к одному из явных симптомов развития рака относится беспричинная потеря веса. Также существуют видимые симптомы, в число которых входят кожные пятна и родинки, способные как увеличиваться в размере, так и менять свои форму и цвет. У мужчин о развитии онкологии могут говорить проблемы с мочеиспусканием, особенно часто это проявляется после 45 лет.

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