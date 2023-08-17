Онколог предупредил о росте риска появления рака после 45 лет
Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов 17 августа рассказал, что после 45 лет риск развития злокачественных опухолей начинает возрастать.
В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что с возрастом ткани изнашиваются, а иммунитет перестает эффективно справляться с клетками, в которых происходят мутации. В связи с этим вероятность появления онкологии повышается. По его словам, большинство пациентов с раковыми опухолями — люди старше 60 лет.
Как отметил Копосов, помимо возраста на образования злокачественных опухолей могут повлиять такие факторы, как курение, инсоляция, воздействие токсических веществ, вирусы папилломы человека и гепатита.
«То есть если, например, человек курит, то у него не разовьется моментально рак легкого. Для этого потребуются годы. Токсические вещества будут постоянно воздействовать на организм, увеличивая количество клеток с мутациями, иммунитет не справится с ними, после чего начнет развиваться раковая опухоль. То же самое касается воздействия солнечной радиации и вирусов. Например, рак шейки матки, который может возникнуть у женщин с наличием вируса папилломы человека онкогенного типа, в среднем начинает развиваться через 15–20 лет после заражения», — указал врач.
В связи с этим онколог призвал людей старше 45–50 лет проходить скрининги и следить за своим здоровьем. В частности, женщинам рекомендовано ежегодное обследование у маммолога и гинеколога, мужчинам надо посещать уролога. Также рекомендуется проходить гастроскопию и колоноскопию, а курильщикам как минимум раз в год надо делать низкодозную КТ легких.
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