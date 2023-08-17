Бойцы СВО из порядка 16 регионов смогут проголосовать на территории ДНР

Жители 16 субъектов РФ смогут проголосовать в сентябре на территории экстерриториальных участков в Донецкой Народной Республике. Речь идет в основном об участниках специальной военной операции и строителях, занимающихся восстановлением инфраструктуры региона, рассказал «Известиям» председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.

«Да, у нас такие соглашения заключены с некоторыми субъектами, такие участки на территории республики открываются непосредственно по месту регистрации военнослужащего, который не является жителем ДНР. Список таких экстерриториальных участков чуть позже будет обнародован. В основном речь идет об участниках СВО и тех, кто работает над восстановлением объектов инфраструктуры», — отметил глава избиркома ДНР.

Такие соглашения о создании экстерриториальных участков на территории ДНР заключены со следующими регионами: республики Бурятия, Саха — Якутия, Хакасия, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Воронежская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Омская, Псковская, Самарская, Смоленская и Ульяновская области.



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