Синоптики спрогнозировали в Москве до +30 градусов 17 августа

Небольшая облачность, без осадков, а также до +30 градусов — такая погода ожидает жителей Москвы в четверг, 17 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем ожидается от +25 до +30 градусов, ночью температура понизится до +12.

Прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 4–10 м/c.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 16 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице прогнозируется потепление до +28...+31 градуса.

По его словам, грядущий температурный фон на 4–6 градусов превышает климатическую норму. Однако метеоролог добавил, что уже в выходные дни наступит ощутимое похолодание.

До этого, 14 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве ожидается значительное потепление. Так, в первой половине недели воздух прогреется до +26 градусов, а к ее концу — до +29.