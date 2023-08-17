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В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
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Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов
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В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Экономика
Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%

Кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц Д-30 в зоне СВО

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