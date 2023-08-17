Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Экономика
В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива
Экономика
Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей
Мир
Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Общество
В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
Мир
В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ
Мир
ВВС Украины заявили о невозможности получить истребители F-16 в этом году
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
Общество
Выплаты ветеранам спецоперации могут автоматизировать
Мир
Жителей Стамбула предупредили об остатке запасов воды на два месяца
Общество
В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Экономика
Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%

Павильоны «Здоровая Москва» приняли свыше 175 тыс. человек за три месяца

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За три месяца павильоны «Здоровая Москва» приняли более 175 тыс. горожан. Об этом в среду, 16 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

За это время специалисты в ходе диагностики провели свыше 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.

Как отметила глава центра медицинской профилактики столичного депздрава Татьяна Елагина, программа обследования подбирается индивидуально для каждого пациента, пишет RT.

В павильонах «Здоровая Москва» проводятся исследования, в процессе которых квалифицированные специалисты выявляют у горожан риски развития на ранних стадиях различных заболеваний, например сахарного диабета или сердечно-сосудистых патологий. Обследование занимает около часа, для его прохождения не требуется предварительная запись, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Павильоны работают с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Найти их можно в парках и скверах. Для посетителей созданы комфортные условия, в том числе установлены кондиционеры и кулеры с питьевой водой.

Укололись и забыли: в России начинается прививочная кампания против гриппа
Роспотребнадзор рекомендовал регионам вакцинировать 60% населения

Ранее 16 августа мэр столицы Сергей Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве. По его словам, по показателям медицины Москва занимает достойное место и в России, и в мире. Высокотехнологичную помощь в столице нарастили почти в шесть раз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023