Павильоны «Здоровая Москва» приняли свыше 175 тыс. человек за три месяца

За три месяца павильоны «Здоровая Москва» приняли более 175 тыс. горожан. Об этом в среду, 16 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

За это время специалисты в ходе диагностики провели свыше 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.

Как отметила глава центра медицинской профилактики столичного депздрава Татьяна Елагина, программа обследования подбирается индивидуально для каждого пациента, пишет RT.

В павильонах «Здоровая Москва» проводятся исследования, в процессе которых квалифицированные специалисты выявляют у горожан риски развития на ранних стадиях различных заболеваний, например сахарного диабета или сердечно-сосудистых патологий. Обследование занимает около часа, для его прохождения не требуется предварительная запись, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Павильоны работают с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Найти их можно в парках и скверах. Для посетителей созданы комфортные условия, в том числе установлены кондиционеры и кулеры с питьевой водой.

Ранее 16 августа мэр столицы Сергей Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве. По его словам, по показателям медицины Москва занимает достойное место и в России, и в мире. Высокотехнологичную помощь в столице нарастили почти в шесть раз.