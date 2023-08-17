В МЧС предупредили москвичей об опасной жаре

В Москве до 18 августа ожидается опасная жара, температура днем поднимется до плюс 29–31 градуса. Об этом в среду, 16 августа, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в столице ожидается сильная жара до +31 градуса до пятницы, 18 августа. В этой связи в ведомстве призвали горожан к осторожности и внимательности. Стоит избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, надевать головной убор, пить много воды, сообщает телеканал «Звезда».

В МЧС также напомнили, что купаться следует только на оборудованных пляжах, не заплывать за знаки ограждения зон купания. Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра и заходить в воду после употребления спиртного. Также не стоит забывать о солнцезащитном креме при загаре, отмечает телеканал «360».

Ранее 16 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 30-градусная жара в Москве продержится до выходных. Как пишет сайт kp.ru, в выходные в столице похолодает до + 20…+25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, отмечает «Ридус».