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В ТЦ и гостиницах предложили использовать огнеупорные ткани

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Ассоциация текстильщиков России (АТР) попросила Минпромторг скорректировать действующее законодательство о пожарной безопасности. То есть обязать общественные объекты использовать огнеупорные ткани.

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На практике это позволяет защищать людей, а также имущество граждан, компаний и государства, указывает АТР. Дело в том, что во время пожаров в таких помещениях неправильно выбранный текстиль может способствовать поддержанию и распространению огня. Причем это будет происходить независимо от причин его возникновения. Сейчас регулирование содержит противоречие.

Так, требования Технического регламента о правилах пожарной безопасности касаются всех капитальных зданий, а значит, и публичных общественных объектов, сказано в письме АТР. Хотя закон дополнительно не уточняет, какие конкретно здания подразумеваются под капитальными строениями. Из документа следует, что эти сооружения должны использовать огнезащитный текстиль при внутренней отделке. Более того, в законе есть отдельный перечень требований по видам материалов: это ковровые, портьерные, мебельные покрытия и постельные принадлежности.

Но вот на практике пожаробезопасные ткани в общественных местах, которые включают в себя ТЦ и гостиницы, не применяют. Дело в том, что когда в законе идет речь о требованиях к огнеупорному текстилю, то появляется уточнение: его следует использовать лишь на железнодорожном транспорте и в метрополитене. Поэтому, когда надзорные органы проверяют пожарную безопасность в зданиях, то они обращают внимание на огнеупорный текстиль только в этих местах, сказано в письме организации в Минпромторг.

То есть для всех остальных сфер применения такие ткани — сугубо добровольное решение собственников объектов, хотя речь идет об одном из основных источников опасности при возникновении пожаров. Из-за этого всё чаще на объекты попадают материалы, которые не отвечают требованиям пожаробезопасности, добавляет ассоциация в письме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Текстильные штучки: ТЦ и отели обяжут использовать огнеупорные ткани

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