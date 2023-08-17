Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Экономика
В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива
Экономика
Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей
Мир
Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Общество
В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
Мир
В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ
Мир
ВВС Украины заявили о невозможности получить истребители F-16 в этом году
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
Общество
Выплаты ветеранам спецоперации могут автоматизировать
Мир
Жителей Стамбула предупредили об остатке запасов воды на два месяца
Общество
В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Экономика
Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%

Врач указала на вред диет с дефицитом калорий для ребенка

Педиатр Сайфулина: дети с лишним весом должны худеть только при помощи специалиста
0
Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач высшей категории, педиатр Марьям Сайфулина рассказала о небезопасных методах борьбы с лишним весом у детей.

В беседе с РИАМО в среду, 16 августа, врач подчеркнула, что диеты с большим дефицитом калорий могут способствовать потере веса, однако параллельно привести к нарушениям полового созревания.

Помимо этого, по словам Сайфулиной, для детей представляют опасность БАДы и гомеопатические препараты для снижения веса. Такие средства не проходили клинические испытания, отмечает телеканал «360». В этой связи нет данных о том, какой из компонентов в составе препаратов каким образом повлияет на еще не полностью сформировавшийся организм.

Врач призвала родителей записать ребенка на прием к педиатру, пишет RT. Специалист проведет осмотр, при необходимости назначит лабораторные исследования, а также направит к узкому специалисту, сообщает сайт kp.ru.

Неприятный аппетит: какие продукты способствуют прибавке веса
Врачи рассказали, почему мясо, яйца и творог помогают худеть правильно

В июле врач-диетолог, профессор, д.м.н. Маргарита Королева рассказала «Известиям» об удержании веса после похудения. По ее словам, программа по снижению веса может включать в себя такие аспекты, как формирование новых привычек, изменение отношения к жизненным ценностям, занятия спортом и так далее.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023