Врач указала на вред диет с дефицитом калорий для ребенка

Врач высшей категории, педиатр Марьям Сайфулина рассказала о небезопасных методах борьбы с лишним весом у детей.

В беседе с РИАМО в среду, 16 августа, врач подчеркнула, что диеты с большим дефицитом калорий могут способствовать потере веса, однако параллельно привести к нарушениям полового созревания.

Помимо этого, по словам Сайфулиной, для детей представляют опасность БАДы и гомеопатические препараты для снижения веса. Такие средства не проходили клинические испытания, отмечает телеканал «360». В этой связи нет данных о том, какой из компонентов в составе препаратов каким образом повлияет на еще не полностью сформировавшийся организм.

Врач призвала родителей записать ребенка на прием к педиатру, пишет RT. Специалист проведет осмотр, при необходимости назначит лабораторные исследования, а также направит к узкому специалисту, сообщает сайт kp.ru.

В июле врач-диетолог, профессор, д.м.н. Маргарита Королева рассказала «Известиям» об удержании веса после похудения. По ее словам, программа по снижению веса может включать в себя такие аспекты, как формирование новых привычек, изменение отношения к жизненным ценностям, занятия спортом и так далее.