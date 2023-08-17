Советник заявил о сближении народов России и Кубы путем возобновления авиарейсов

Возобновление регулярных прямых авиарейсов из Москвы в Гавану пользуется спросом среди российских и кубинских пассажиров, поэтому оно поспособствует большему сближению народов двух стран. Об этом 16 августа сообщил ТАСС временный поверенный в делах посольства России на Кубе Сергей Обознов.

Посольство РФ в республике положительно приветствовало заявление генерального директора ПАО «Аэрофлот» о возобновлении прямых регулярных рейсов по маршруту Москва – Гавана в декабре 2023 года, рассказал Сергей Обознов.

«Мы считаем это решение назревшим и полагаем, что оно будет востребовано многочисленными пассажирами с обеих сторон и послужит еще большему сближению наших стран и народов», — сообщил он.

Ранее в этот день компания «Аэрофлот» объявила, что самолеты авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 24 декабря начнут регулярные полеты в Гавану. Рейсы будут совершаться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, отметила пресс-служба перевозчика.

До этого, 1 июля, из столичного аэропорта Шереметьево вылетел первый после перерыва самолет сообщением Москва – Варадеро. Отмечалось, что туристы купили билеты практически сразу, как только узнали о начале полетов на кубинский курорт. Рейсы выполняются авиакомпанией «Россия» на самолетах Boeing 777 на 457 пассажиров.

О том, что регулярное авиасообщение между странами возобновляется, стало известно 19 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что авиационное сообщение возобновляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке.

Воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории «Аэрофлота», рассказывали в компании. Первый регулярный рейс на Остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран.