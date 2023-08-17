Попавший в ДТП в Москве кабриолет принадлежал звезде шоу «Экс на пляже»
Владельцем кабриолета Ford Mustang GT, который 16 августа врезался в дерево в Москве, оказался бывший баскетболист и победитель шоу телеканала «Пятница» «Экс на пляже» Борис Спрыгин. Об этом сообщил источник «Известий».
При этом личность водителя, находившегося в момент аварии за рулем автомобиля, пока не установлена.
Кроме того, в распоряжении «Известий» появились кадры момента ДТП.
Известно, что Спрыгин выступал за приморский «Спартак», но после тяжелой травмы играл за любительские команды.
Ранее в этот день кабриолет Ford Mustang GT врезался в дерево в районе Подольской улицы в Марьине. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля, ее госпитализировали. При этом водитель скрылся с места происшествия. В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии, на которых видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Машина оказалась между деревом и дорожным знаком.