Жителей Стамбула предупредили об остатке запасов воды на два месяца
В Стамбуле заполняемость снабжающих город водой плотин снизилась на 33,37%. За последние девять лет это самый низкий показатель, у жителей города остался запас воды на 61 день, 16 августа сообщает NTV.
Отмечается, что этим летом в Стамбуле был чрезвычайно засушливый период, поэтому важно изменить привычки использования и тщательно расходовать воду для бесперебойной подачи воды.
Так, минимальный уровень жидкости зафиксирован у плотины Пабучдере, где 4,47% запасов. Всего степень наполненности водохранилищ составляет 33,37%. Это самый низкий показатель с 2014 года: тогда оставалось 28,9%.
Максимальных цифр удалось достичь уже в 2015 году, когда уровень воды составлял 95%. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, осадки не планируются, и жителей города призвали экономить воду.
Ранее в этот день доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал «Известиям», что температурные рекорды, в том числе в Турции, — это логичное следствие глобального потепления. В целом в летний период температурные рекорды несут негативные последствия и это значительная нагрузка на экосистему, поскольку жара сопровождается повышенной загрязненностью воздуха и увеличивается вероятность природных пожаров, указал он.
В Турции 15 августа установили новый температурный рекорд в истории страны: термометры показали +49,5 градуса в провинции Эскишехир западнее Анкары. С середины июля в Турции бушевали лесные пожары. Пламя быстро распространялось из-за сильных порывов ветра, однако 28 июля огонь удалось взять под контроль.