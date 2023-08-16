Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве

В Москве эффективность высокотехнологичной медицинской помощи выросла в несколько раз. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, по показателям медицины Москва занимает достойное место и в России, и в мире. Высокотехнологичную помощь в столице нарастили почти в шесть раз, сообщает НСН.

Собянин отметил, что смертность среди младенцев за последние годы снизилась почти в 2,5 раза, отмечает сайт aif.ru. Кроме того, в столичных поликлиниках внедряется новый стандарт для улучшения качества медицинской помощи. Программу уже реализовали в 200 учреждениях. Полностью завершить ее планируется к сентябрю-октябрю текущего года, уточняет RT.

Чиновник добавил, что запланирована реконструкция еще 140 зданий поликлиник. Таким образом, вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам, пишет агентство городских новостей «Москва».

14 августа в разных округах Москвы после капитального ремонта открыли шесть поликлиник. Помощь в открывшихся учреждениях смогут получать почти 175 тыс. человек.