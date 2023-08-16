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ВСУ нанесли массированный удар из артиллерии в Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по поселку городского типа Днепряны в Херсонской области. Об этом в среду, 16 августа, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

«Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в пгт Днепряны Новокаховского городского округа. Удар пришелся по домам в районе ХПП и улице Новоодесская», — говорится в Telegram-канале администрации.

Сейчас уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

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Ранее, 13 августа, украинские боевики крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области. Пострадавших нет.

11 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра, поджигая их в момент уборки урожая. По его словам, каждый день боевики наносят от 100 до 200 ударов по левобережной части области. Он подчеркивал, что в основном обстреливаются гражданские объекты.

За день до этого мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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