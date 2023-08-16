Блинкен поговорил по телефону с обвиненным в РФ в шпионаже американцем Уиланом

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж морским пехотинцем Полом Уиланом. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«… нужно сохранять веру, США делают всё возможное для его скорейшего возвращения домой», — приводит издание слова Блинкена.

По словам источника, это второй раз, когда Блинкен разговаривает с Уиланом. При этом подробности, как звонок стал возможен, не раскрываются.

Еще 11 мая СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность частично ослабить антироссийские санкции, чтобы побудить Россию освободить двух задержанных американцев — журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана. Сообщалось, что официальные лица США обратились к странам, в которых недавно арестовали россиян, в том числе речь идет о Бразилии, Норвегии и Германии.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля, между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.