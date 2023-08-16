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Блинкен поговорил по телефону с обвиненным в РФ в шпионаже американцем Уиланом

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж морским пехотинцем Полом Уиланом. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«… нужно сохранять веру, США делают всё возможное для его скорейшего возвращения домой», — приводит издание слова Блинкена.

По словам источника, это второй раз, когда Блинкен разговаривает с Уиланом. При этом подробности, как звонок стал возможен, не раскрываются.

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Еще 11 мая СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность частично ослабить антироссийские санкции, чтобы побудить Россию освободить двух задержанных американцев — журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана. Сообщалось, что официальные лица США обратились к странам, в которых недавно арестовали россиян, в том числе речь идет о Бразилии, Норвегии и Германии.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля, между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

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