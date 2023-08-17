Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 17 августа рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) старшина Максим Коротов в составе ударной разведывательной группы артиллерийского подразделения осуществлял поиск целей, корректировку огня артиллерийских, минометных, танковых расчетов, а также контролировал огневое поражение объектов, живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе выполнения боевой задачи группе Коротова была поставлена задача по выявлению артиллерии и огневых точек противника, ведущих систематический обстрел российских войск. Боевикам удалось установить позицию российской группы, и они предприняли попытку атаковать ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Коротов оперативно выявил направление атаки противника, определил личному составу ориентиры, обозначил сектора обстрела. После этого, заняв оборону в зоне своей ответственности, прицельным огнем из стрелкового оружия военнослужащий уничтожил трех украинских боевиков, не дав им обойти российское подразделение с фланга. В ходе боя Коротов был ранен, однако продолжил выполнять боевую задачу.

Успешно отразив все атаки ВСУ группа быстро сменила позицию и продолжила разведку, в результате которой была обнаружена замаскированная гаубица американского производства. Передав на командный пункт информацию о ее местонахождении, координаты цели и корректируя огонь, в результате удара российской реактивной артиллерийской батареи, гаубица была уничтожена вместе с расчетом.

Также Минобороны выделило заслуги заместителя командира батальона морской пехоты гвардии капитана Алексея Волкова, который выполнял задачи по организации обороны на одном из тактических направлений. Батальон Волкова своевременно выполнил комплекс мероприятий по защите своего подразделения от средств поражения и закрепился на рубеже обороны.

ВСУ, стремясь прорвать оборону российских войск и выбить военнослужащих ВС РФ с занимаемого рубежа, трижды атаковали позиции морских пехотинцев силами штурмовых групп и бронетехники. Также противник нанес удары с применением артиллерии и минометов.

Находясь под огнем украинских боевиков, Волков оперативно выявлял направления ударов и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою и передавал координаты целей для организации артиллерийской поддержки. Благодаря четким и грамотным действиям офицера, личный состав батальона, сдержав натиск ВСУ и нанеся существенный урон, перешел в контрнаступление. Разгромленные боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи.

Грамотные, уверенные и решительные действия Волкова позволили выполнить поставленную боевую задачу, удержать занимаемые позиции, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю фронта. За сутки на данном направлении российские военнослужащие смогли отразить девять атак ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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