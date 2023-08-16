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США не увидели оснований обвинять в госизмене президента Нигера

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Фото: REUTERS/Mike Segar/File Photo
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Американские власти считают необоснованным возможное предъявление обвинений в государственной измене свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. Об этом 16 августа заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы, безусловно, шокированы и потрясены сообщениями о том, что Национальный совет спасения родины не ограничился незаконным задержанием президента Базума и других лиц и перешел к угрозам судебным преследованием. Эти действия являются необоснованными и неоправданными, они не будут содействовать мирному урегулированию кризиса», — отметила она на регулярном брифинге для журналистов.

Эти угрозы означают существование срочной необходимости установления конституционного порядка в Нигере, добавила Жан-Пьер.

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Ранее в этот день газета Le Monde написала, что Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере.

Накануне бывший помощник госсекретаря по делам Африки Тибор Наги заявил, что мятеж в Нигере показал, что влияние США в мире снизилось. Издание отмечает, что если США прекратит помощь Нигеру, то на страну будут оказывать влияние Китай и Россия, а американцы растеряют свои позиции во всем регионе.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен.

Через несколько дней лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого мятежниками президента. В МИД РФ при этом указали на то, что военные методы при урегулировании ситуации в Нигере могут затянуть кризис и дестабилизировать обстановку во всем регионе.

12 августа глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по «восстановлению демократии» в республике.

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