Один человек пострадал в результате столкновения кабриолета с деревом
Кабриолет Ford Mustang GT врезался в дерево на юго-востоке Москвы, один человек пострадал. Об этом 16 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что ДТП произошло в районе Подольской улицы в Марьине. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля, ее госпитализировали. При этом водитель скрылся с места происшествия.
В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии, на которых видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Машина оказалась между деревом и дорожным знаком.
Ранее в этот день женщина с ребенком пострадали в ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и автобуса на Михайловской улице в Москве.