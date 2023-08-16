Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ
Мир
Постпредство РФ при ООН заявило о необходимости прямого диалога Баку и Еревана
Мир
Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
Происшествия
ВСУ за 15 минут четыре раза обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Мир
СМИ сообщили об отказе ФРГ от целевых показателей НАТО по военным расходам
Мир
Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине
Мир
В Киеве заявили о работе над получением приглашения на саммит G20
Мир
Балицкий назвал барахлом западные дроны и пушки
Мир
Беспилотники коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации
Мир
Жителей 49 провинций Турции предупредили о жаре и угрозе солнечных ударов
Мир
В США прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
Мир
Прокуратура США обязала Трампа явиться в суд штата Джорджия в начале сентября
Общество
В Калмыкии ликвидировали подпольную ячейку АУЕ

Один человек пострадал в результате столкновения кабриолета с деревом

Кабриолет врезался в дерево в Москве, пострадал человек
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кабриолет Ford Mustang GT врезался в дерево на юго-востоке Москвы, один человек пострадал. Об этом 16 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ДТП произошло в районе Подольской улицы в Марьине. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля, ее госпитализировали. При этом водитель скрылся с места происшествия.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии, на которых видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Машина оказалась между деревом и дорожным знаком.

Ранее в этот день женщина с ребенком пострадали в ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и автобуса на Михайловской улице в Москве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023