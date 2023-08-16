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Станция «Академическая» Троицкой линии метро выполнена на 30%

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Готовность станции «Академическая» Троицкой линии метро Москвы готова на 30%. Об этом в среду, 16 августа, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже завершили работы по устройству ограждающих конструкций и выносу инженерных коммуникаций. Теперь они приступают к укладке бетона, отмечает телеканал «360». Кроме того, строители проводят разработку грунта котлована станционного комплекса, пишет сайт aif.ru.

Бочкарев отметил, что активно работы ведутся в зоне, где в будущем разместится вестибюль с выходом к действующей станции «Академическая» Калужско-Рижской линии и на улицу Дмитрия Ульянова. Специалисты уже выполнили почти 100 тыс. куб м земляных работ, что составляет около 50% от запланированного объема, отмечает НСН.

Помимо этого, продолжается проходка тоннелей в сторону станции «Крымская». Тоннелепроходческие комплексы прошли более чем 75% запланированного пути, пишет «Москва 24». Кроме того, уже пройдены тоннели в сторону станции «Вавиловская», ведется их обустройство.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в перспективе Троицкая ветка метро длиной 40 км соединит платформы МЦК с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тыс. человек.

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13 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отрезок от «ЗИЛа» до «Коммунарки» планируется запустить уже в 2024 году. Всего на линии разместятся 17 станций.

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