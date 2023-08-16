Собянин рассказал о московских проектах по развитию карьеры

В Москве запустили несколько проектов для помощи в смене профессии, повышении квалификации и получении поддержки в развитии бизнеса. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в проекте инновационно-образовательного комплекса «Техноград» разработали свыше тысячи программ по трем направлениям: креатив, инновации и комфортный город, пишет НСН. Обучение будут вести преподаватели ведущих столичных предприятий.

В «Технограде» также запустили бесплатный городской проект «Мама онлайн», пишет «Москва 24». Благодаря ему женщины смогут осваивать новые цифровые специальности, открыть свой бизнес или перейти на онлайн-работу, отмечает телеканал «360». Чиновник отметил, что участницы проекта «знакомятся с самыми разными профессиями: рекрутер, флорист, бухгалтер, дизайнер соцсетей, психолог и другими».

Проект «Малый бизнес Москвы» поможет открыть и развить собственное дело, там люди могут получить консультации и информационную поддержку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В июле стало известно, что в период с января по июнь 2023 года более 700 человек устроились на работу на заводы и фабрики Москвы благодаря кадровым программам города.

Для выявления кадровых потребностей на столичных предприятиях проводится анкетирование, с помощью данных которого московские колледжи совместно с предприятиями модифицируют образовательные программы и закрывают их кадровые потребности за счет выпускников.