Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ
Мир
Постпредство РФ при ООН заявило о необходимости прямого диалога Баку и Еревана
Мир
Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
Происшествия
ВСУ за 15 минут четыре раза обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Мир
СМИ сообщили об отказе ФРГ от целевых показателей НАТО по военным расходам
Мир
Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине
Мир
В Киеве заявили о работе над получением приглашения на саммит G20
Мир
Балицкий назвал барахлом западные дроны и пушки
Мир
Беспилотники коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации
Мир
Жителей 49 провинций Турции предупредили о жаре и угрозе солнечных ударов
Мир
В США прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
Мир
Прокуратура США обязала Трампа явиться в суд штата Джорджия в начале сентября
Общество
В Калмыкии ликвидировали подпольную ячейку АУЕ

Собянин рассказал о московских проектах по развитию карьеры

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве запустили несколько проектов для помощи в смене профессии, повышении квалификации и получении поддержки в развитии бизнеса. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в проекте инновационно-образовательного комплекса «Техноград» разработали свыше тысячи программ по трем направлениям: креатив, инновации и комфортный город, пишет НСН. Обучение будут вести преподаватели ведущих столичных предприятий.

В «Технограде» также запустили бесплатный городской проект «Мама онлайн», пишет «Москва 24». Благодаря ему женщины смогут осваивать новые цифровые специальности, открыть свой бизнес или перейти на онлайн-работу, отмечает телеканал «360». Чиновник отметил, что участницы проекта «знакомятся с самыми разными профессиями: рекрутер, флорист, бухгалтер, дизайнер соцсетей, психолог и другими».

Проект «Малый бизнес Москвы» поможет открыть и развить собственное дело, там люди могут получить консультации и информационную поддержку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ни datа ни взять: эксперты заявили о нехватке дата-специалистов
Рынок продолжает набирать обороты, поэтому ситуация будет становиться всё сложнее

В июле стало известно, что в период с января по июнь 2023 года более 700 человек устроились на работу на заводы и фабрики Москвы благодаря кадровым программам города.

Для выявления кадровых потребностей на столичных предприятиях проводится анкетирование, с помощью данных которого московские колледжи совместно с предприятиями модифицируют образовательные программы и закрывают их кадровые потребности за счет выпускников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023