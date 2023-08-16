Российские войска подходят к Купянску и наступают под Авдеевкой. Об этом 16 августа заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», — заявил он в своем YouTube-канале.

Соскин отметил, что за два с половиной месяца контрнаступления ВСУ не добились реальных результатов и потеряли значительную часть вооружения.

15 августа бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале отметил, что ВСУ начали отступление под Харьковом из-за удара российских сил. Киев не обладает достаточным количеством оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска со стороны российских военных, сказал эксперт.

Ранее в августе глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные на купянском направлении захватывают позиции ВСУ. Он отметил, что войскам ВС РФ остались «считаные километры» до Купянска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.