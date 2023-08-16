Родственник обвиняемого в ЧП в Махачкале поделился эмоциями по поводу его задержания

Брат жены Эльдара Насрулаева, которого обвиняют в произошедшем взрыве в Махачкале, поделился эмоциями по поводу задержания родственника. Об этом 16 августа он рассказал «Известиям».

«У нашей семьи произошла огромная трагедия», — сообщил член семьи.

По его словам, Насрулаев сейчас находится в изоляторе, и никто не ожидал такого такого исхода событий.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут следствие по делу для выяснения обстоятельств.

ЧП под Махачкалой произошло вечером 14 августа. На пригородном АЗС произошел взрыв, площадь возгорания после которого составила 500 кв. м.

Число погибших, по последним данным, достигло 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек. Также разрушения разной степени получили 400 строений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. 15 августа по данному делу был задержан арендатора взорвавшихся складов Эльдар Насрулаев.