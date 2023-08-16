Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года

Правительство Китая уменьшило количество вложений в государственный долг США посредством сокращения доли КНР в качестве держателя американских ценных бумаг. Об этом 16 августа сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

«Китай сократил свои запасы казначейских облигаций США в июне до самого низкого уровня с 2009 года, поскольку опасения по поводу безопасности зарубежных активов сохранялись на фоне усилий Вашингтона по снижению рисков», — пишет газета.

Отмечается, что уже несколько месяцев Китай активно сокращает свою долю в госдолгу США. Несмотря на это, на данный момент КНР является вторым по объему держателем американских ценных бумаг. Согласно данным, активы были сокращены на $11,3 млрд, до $835,4 млрд.

По сравнению с прошлым годом Китай сократил свои активы на $103 млрд, что составило 11% от общего объема инвестиций. В материале говорится, что такие сокращения Китай непосредственно связывает с опасностью инвестирования в долларах и считает, что таким образом можно обеспечить безопасность китайских активов.

В последнее время отношения США и Китая вновь начали ухудшаться. Так, 9 августа президент США Джо Байден подписал приказ об ограничении американских инвестиций в высокотехнологичные отрасли Китая. Ожидается, что данная мера будет реализована в следующем году. Она коснется инвестиций в полупроводники и микроэлектронику, квантовые вычисления и совершенствование возможностей искусственного интеллекта.

В тот же день издание The Washington Post опубликовало заявление представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что Китай разочарован решением Белого дома. Инвестиции Соединенных Штатов Америки имели огромное значение для развития критически важных технологий, уточнил Пэнъюй.

10 августа экономист Беленькая рассказала в интервью «Известиям», что ограничение американских инвестиций в технологическую отрасль Китая только усилит напряженность в отношениях между двумя странами. По ее словам, такие шаги могут замедлить технологическое развитие Китая по наиболее передовым направлениям, но вряд ли его остановят.