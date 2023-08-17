Более 40 тыс. субъектов МСП открылось при поддержке Москвы за четыре года
В Москве за последние четыре года при поддержке города открылось свыше 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Несмотря на внешнеэкономические изменения, этот сегмент бизнеса продолжает активно развиваться, заявила заммэра Наталья Сергунина.
«На малый и средний бизнес приходится больше трети рабочих мест. Он создает комфортную среду и обеспечивает потребности жителей московских районов в товарах и услугах. В последние годы новые предприятия чаще открываются в сфере торговли, производства, общественного питания, культуры и спорта», — отметила вице-мэр.
По ее словам, ежегодно в столице регистрируется больше 100 тыс. компаний и ИП.
С запуском и развитием своего дела предпринимателям помогает госучреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Его специалисты консультируют желающих по поводу имущественных, образовательных и финансовых мер государственной поддержки. Также МБМ организует обучающие программы для предпринимателей. Среди них — «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-апгрейд».
Условия для бизнеса совершенствуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».