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Дело возбудили по факту ДТП с тремя погибшими в Красноярском крае

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с грузовиком в Курагинском районе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

«По факту смертельной аварии следственным отделом МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла 15 августа на 24-м км автодороги Курагино – Тайшет. В районе села Брагино столкнулись груженый «КамАЗ», двигавшийся по главной дороге, и легковая «Волга», выезжающая с прилегающей территории.

В результате ДТП 64-летний водитель легковушки погиб на месте. Смертельные травмы также получили находившиеся в салоне 69-летняя женщина и ее 24-летняя внучка, которых мужчина согласился отвезти в Курагино по делам. Водитель грузовика не пострадал, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В рамках расследования будет проведен ряд экспертиз, в том числе автотехническая. Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.

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