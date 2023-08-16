Видео CNN с атакой Крымского моста назвали попыткой создать видимость победы ВСУ

Видео с атакой Крымского моста, которое опубликовал телеканал CNN, призвано создать видимость побед Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 августа заявил военно-политический обозреватель Андрей Клинцевич.

«Кадры CNN, которые облетели весь мир от первого лица с ударами по Крымскому мосту, конечно же, это попытка показать определенную победу на фоне сплошной череды неудач на фронте. Режим Владимира Зеленского, обобщив эти материалы, в очередной раз заново привлекает общество к тому теракту, который был сделан», — сказал он «Известиям».

По его словам, публикация видео является сменой информационной повестки, которая должна переключить внимание на что-то положительное для ВСУ. При этом Клинцевич отметил, что такого эффекта добиться не получится, так как при атаке погибли мирные люди.

Ранее в этот день CNN опубликовал видео совершенной в июле Киевом атаки на Крымский мост, уточнив, что запись передала Служба безопасности Украины (СБУ). На кадрах запечатлен момент перед ударом морскими дронами по мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позже девочку выписали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 августа подтвердил причастность СБУ к двум терактам на Крымском мосту. Первый из них произошел 8 октября 2022 года. Часть моста пострадала из-за подрыва грузовика. Тогда взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. В результате инцидента погибли четыре человека.