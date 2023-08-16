Два человека пострадали в массовом ДТП в Иркутске

В Ленинском районе Иркутска в результате массового ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Авария произошла днем 16 августа на объездной дороге Ново-Ленино. По предварительным данным, водитель Honda Fit потерял управление и врезался в световую опору. Затем машину выбросило на встречку, где она столкнулась еще с двумя авто.

В результате ДТП пострадали два пассажира Honda, пишет ИА IrkutskMedia. С различными травмами их госпитализировали.

В этот же день на трассе Владивосток – Находка легковой легковой автомобиль вылетел с косогора и несколько раз перевернулся. Прибывшие медики диагностировали у автомобилистки и ее девятилетней дочери серьезные травмы.