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Выплаты за подбитую иностранную технику ввели в Запорожской области

В Запорожской области заявили, что выплачивают деньги за подбитую иностранную технику
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Фото: соцсети
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе осуществляют дополнительные выплаты за подбитую иностранную военную технику. Об этом он сообщил 16 августа в эфире Первого канала.

Он обратил внимание, что российские военнослужащие из противотанковых ракетных комплексов «Корнет» подбивают «очень хорошее количество техники и за это получают деньги».

«У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег, и так и будет», — отметил он.

Подбитая западная техника пригодится региону как металлом, заключил он.

В середине июня военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручили денежную премию в 1 млн рублей. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

Тогда же сообщалось, что российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков объявили о награде в 1 млн рублей каждому, кто уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard.

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Изначально 15 июня с подобной инициативой выступил музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель рок-группы «Земляне».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в Кремле позитивно оценивают инициативу ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и другую военную технику.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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