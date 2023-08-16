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В США не увидели причин перебрасывать силы из-за ситуации на границе Белоруссии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil
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США не планируют перебрасывать силы в Восточной Европе из-за ситуации на границе Литвы и Белоруссии. Об этом 16 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Минске. Мы в курсе передвижений ЧВК «Вагнер», мы в курсе этих последних событий. Но в связи с этим мы не будем совершать переброски своих сил. Если нам понадобится это сделать, то мы отнесемся к этому серьезно», — заявил он на брифинге.

Ранее в этот день правительство Литвы решило временно закрыть пункты пропуска «Шумскас» (Лоша) и «Твярячюс» (Видзы) на границе с Белоруссией с 18 августа. В качестве причины были указаны «изменения геополитической ситуации», «угроза национальной безопасности», а также «стремление пресечь контрабанду».

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Госпогранкомитет Белоруссии в ответ заявил, что Литва умышленно создает искусственные барьеры на границе с Белоруссией в угоду своим политическим амбициям. По словам ведомства, Литва обосновала свое намерение якобы угрозой своей безопасности, имея в виду, в частности, присутствие ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии.

8 августа правительство соседней Латвии сообщило, что с 11 августа на полгода собирается усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

До этого, 8 июля, Литва в одностороннем порядке закрыла пограничный переход «Мядининкай» на белорусской границе. Также командование погранслужбы Польши сообщило, что на границу с Белоруссией направят дополнительно 1 тыс. военных.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.

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