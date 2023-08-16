Улицу Богомягкова отремонтировали в Чите

В Чите (Забайкальский край) завершили капитальный ремонт улицы Богомягкова. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональный минстрой.

Работы прошли на участке от улицы Коханского до Новобульварной. Подрядчик, которым выступило ООО «Звезда», уложил асфальт, заменил 4 км бордюра, укрепил обочины, отремонтировал тротуары, установил дорожные знаки и пандусы.

Дорогу привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работы составила 46,5 млн рублей.

В конце июля сообщалось, что Забайкалье получит 3,5 млрд рублей на развитие Читы и Краснокаменска. Средства пойдут в том числе на строительство и реконструкцию дорог в региональном центре.