Авиагруппа истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразила лодочную станцию украинских боевиков на острове Переяславский в Херсонской области. Кадры удара 16 августа поступили «Известиям».

На кадрах видно, как снаряды поражают лодки противника. После удара над целями поднимаются столбы дыма.

Наблюдение и видеосъемка происходящего ведется с дрона.

Поражение лодочной станции обеспечил разведывательно-ударный контур группировки «Днепр».

Ранее в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что с 1 по 15 августа на херсонском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 человек. Из них 100 были уничтожены при попытках переправиться через Днепр или высадиться на его левом берегу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.