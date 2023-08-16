Петербургского депутата арестовали из-за развратной переписки с ребенком

Депутата муниципального округа Ржевка в Санкт-Петербурге Игоря Губайдулина арестовали после непристойной переписки с несовершеннолетним. Об этом 16 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Губайдулин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

По данным следствия, депутат вступил в переписку с ребенком 2011 года рождения. Они обсуждали запретные темы и обменивались эротическими фотографиями. При осмотре телефона у Губайдулина была найдена обнаженная фотография несовершеннолетнего лица.

Мера пресечения в виде ареста избрана до 11 октября.

Ране, 8 августа, в Орехово-Зуево Московской области задержали 53-летнего мужчину, который показал порнографическое видео девочкам шести, семи и восьми лет.