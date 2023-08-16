Саркози поддержал Макрона в желании сохранить диалог с РФ

Бывший французский президент Николя Саркози поддержал стремление действующего главы государства Эммануэля Макрона в сохранении диалога с Россией. Об этом он написал в своей новой книге «Время сражений», выдержки из которой опубликовал телеканал BFMTV.

«Долг президента Франции — держать открытым путь к диалогу с Россией», — пишет Саркози.

Кроме того, в своей книге экс-президент отмечает, что эскалации конфликта на Украине способствуют поставки вооружения из Франции и других западных стран. По его мнению, из-за этого скоро ситуация может стать неуправляемой.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он пытался переизбраться в 2012 году, но проиграл Франсуа Олланду.