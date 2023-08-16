Семья из Тамбовской области утопила младенца в ведре, его останки нашли спустя шесть лет. Об этом 16 августа рассказал источник «Известий».

32-летняя Ирина родила ребенка в июне 2017 года. Вскоре вместе с мужем она решила избавиться от малыша.

«Ее муж Сергей помог утопить ребенка в ведре. Затем тело закопали за участком в селе Бокино», — говорится в сообщении.

Останки были обнаружены 12 августа. Полиция быстро нашла родителей. Их допросили, и они сознались в преступлении. Мать оставили под подпиской о невыезде, отца задержали.

Ранее, 11 июля, в городе Бийске Алтайского края в яме уличного туалета нашли тело новорожденного ребенка. Выяснилось, что за день до случившегося к его матери приезжали родственники, но неизвестно, причастны ли они к смерти младенца.