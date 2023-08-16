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ЦБ отменил ограничение к ПСК по потребительским кредитам и ряду займов

ЦБ: отменено ограничение к ПСК по потребкредитам и ряду займов до конца 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительских кредитам и отдельным видам займов до конца 2023 года. Об этом 16 августа говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение принял совет директоров регулятора.

Мера затронет кредитные организации, кредитные потребкооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Микрофинансовых организаций мера коснется по категориям потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также POS-займов.

В регуляторе пояснили, что решение, в частности, «предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки», а также позволит быстрее ограничить проинфляционные риски.

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Выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам. В ЦБ добавили, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день.

Накануне совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку 15 августа на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12% годовых. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 15 сентября 2023 года.

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