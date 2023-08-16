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Директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо» пройдет 111 км по Ярославской области ради помощи детям

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Фото: Пресс-служба фонда «Жизнь как чудо»
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Директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова вместе с Павлом Раковским, директором по фандрайзингу, продолжают Великий Русский Северный Путь. С 20 по 22 августа они пройдут от Ярославля до Рыбинска более сотни километров ради помощи детям с заболеваниями печени.

Проходить исторический паломнический маршрут от Москвы до Соловецких островов Анастасия и Павел начали еще в 2020 году, каждый раз обозначая контрольную точку, до которой нужно дойти. Это путь веры и испытания себя. А еще это возможность привлечь внимание людей к развитию ранней диагностики заболеваний печени и своевременного их лечения. Все свои походы Анастасия и Павел совершают в поддержку программ фонда.

«Комплексно работать над решением задач намного сложнее, нежели точечно купировать проблему. Мы не ищем легких путей ни в создании самих программ, ни в поиске средств на их работу, поэтому решили испытать себя на прочность и пройти нелегкий путь. Мы продолжаем двигаться вперед и надеемся не только на свои силы, но и на вашу поддержку», — говорит Анастасия Черепанова, директор фонда «Жизнь как чудо».

Великий Русский Северный Путь разбит на 40 этапов и пролегает через знаковые храмы и монастыри России, один из которых стал особенным местом силы для руководителей фонда «Жизнь как чудо».

«Два наших предыдущих похода были тесно связаны со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой. В 2020 году мы с Настей завершили путь именно там и получили свидетельства об успешном прохождении части маршрута, а в 2021 году лавра стала местом старта нового путешествия. Это было настоящее погружение в себя и древнюю историю нашей страны. Такие места наполняют энергией», — рассказывает Павел Раковский, директор по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо».

Фонд «Жизнь как чудо» стремится к тому, чтобы врачи в каждом уголке страны знали, как проявляет себя заболевание, особенно орфанное, которое нередко может замаскироваться под другую болезнь, и точно понимали, как нужно лечить заболевание. Вместе с лучшими профильными специалистами страны фонд глубоко погружается в особенности каждого заболевания: создаются онлайн-лекции, памятки и методические пособия не только для врачей, но и для родителей. Чтобы эта работа продолжалась, а дети вовремя получали необходимую помощь, каждый желающий может поддержать паломнический путь Анастасии Черепановой и Павла Раковского на странице фонда. Все собранные средства будут направлены на программы, посвященные развитию ранней диагностики заболеваний печени у детей.

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