Рабочий пострадал в результате падения в рециклинговую установку в Москве

Рабочий получил травмы после падения в рециклинговую установку на объекте по производству бетона в столичном районе Солнцево. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 16 августа.

Инцидент произошел на объекте по производству бетона на Производственной улице.

«Мужчина 2003 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Солнцевская межрайонная прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств инцидента, а также ход и результат процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

7 августа один рабочий погиб, второй пострадал в результате взрыва газового баллона на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы, сообщает телеканал «360». Было возбуждено уголовное дело.

Ранее, в марте, взрыв аэрозольного баллончика мелкой бытовой химии произошел в Москве на Липецкой улице,14, к. 1. В результате на первом этаже были повреждены оконные рамы.