Компании трех стран подпали под санкции США за сотрудничество с КНДР

Власти США расширили санкционный список против Северной Кореи организациями из России, Казахстана и Словакии. Об этом 16 августа сообщает министерство финансов США на официальном сайте.

Всего в санкционный список за связь с КНДР попали пять компаний — три из них принадлежат одному и тому же человеку, гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Еще в марте он попал под санкции США за сотрудничество с Россией и Северной Кореей а сфере поставок вооружения и боеприпасов.

Под санкции также попали словацкая Versor и Defense Engineering из Казахстана.

Ранее, 24 мая, минфин США ввел санкции в отношении четырех организаций и одного гражданина КНДР за участие в незаконной кибердеятельности. Санкции в основном коснулись Пхеньянского университета автоматизации. По данным ведомства, он отвечает за «подготовку злоумышленников в киберпространстве».