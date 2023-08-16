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Собянин сообщил об участии 45 тыс. москвичей в СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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45 тыс. жителей Москвы в настоящее время принимают участие в специальной военной операции (СВО). Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в среду, 16 августа, выступая на форуме «Территория смыслов».

«45 тыс. москвичей сегодня воюют в зоне СВО. Значительная часть тех, кто там находится сегодня», — цитирует его RT.

Градоначальник отметил, порядка 20 тыс. из них являются добровольцами, а еще около 5 тыс. — профессиональные военные, пишет АИ «Регнум».

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10 июня статс-секретарь — заместитель главы Министерства обороны РФ генерал Николай Панков сообщил, что за первые 10 дней месяца контракт с ведомством подписали 13,5 тыс. человек.

С ноября 2022 года добровольцы в России приравнены к военнослужащим. С января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. россиян.

Ранее, 8 июня, Шойгу поручил ускорить поставки в зону спецоперации всех видов военной техники, c помощью которой эффективно уничтожается иностранная бронетехника.

За день до этого он проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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