Белый дом отверг обсуждения об отказе Киева от территорий ради НАТО

США опровергают ведение обсуждений по предоставлению Украине членства в НАТО в обмен на территориальные уступки России. Об этом 16 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, подобная информация, растиражированная накануне, не соответствует действительности.

«В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация», — подчеркнул он.

Кирби напомнил о позиции США по данному вопросу, что в конечном счете всё сводится к тому, что Украину ждет будущее в НАТО.

Накануне издание VG сообщило о предположении начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России.

Заявление получило широкий резонанс. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что страна не будет разменивать территории ради членства в НАТО. Он призвал Запад вместо предложений об уступках территории нарастить поставки оружия.

Впрочем, 16 августа Йенссен отказался от своих слов, уточнив, что сказал об этом в рамках более масштабной дискуссии.

На июльском саммите стран НАТО в Вильнюсе альянс решил, что Киев будет приглашен только в случае выполнения необходимых условий. По итогам саммита решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс принято не было.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.